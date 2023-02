Due incidenti nell’arco di poche decine di minuti questa mattina, uno in piazza Libertà, con un’auto andata a sbattere contro le transenne di fronte alla gelateria Richetto; e un altro in via Milano all’altezza del centro sportivo Stradivari. In quest’ultimo caso il traffico è rimasto paralizzato per circa un’ora, tra le 8 e le 9. Nessun ferito nonostante sia stata impressionante la dinamica, così come riferito dai testimoni. Il conducente di una station wagon di colore grigio diretta verso Cavatigozzi ha perso il controllo dell’auto, probabilmente a causa della forte velocità, ribaltandosi e andando a sbattere prima contro un furgone colpito a una fiancata, poi contro un’altra vettura che procedeva in direzione opposta. Il furgone ha ammortizzato in qualche modo l’impatto con l’auto. Nessun ferito ma un grande spavento per gli occupanti. Sul posto i Carabinieri che hanno eseguito la prova dell’alcol test a tutti i coinvolti.

L’incidente di piazza Libertà ha visto invece coinvolta una ragazza che, probabilmente in maniera autonoma, ha perso il controllo dell’auto finendo contro le transenne che proteggono il marciapiede. Anche un’altra auto è stata coinvolta nell’impatto. Anche in questo caso, veicolo distrutta ma solo ferite lievi. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico e un’ambulanza della Croce Verde. gb

