Saranno 5,3 milioni gli italiani che festeggeranno San Valentino in uno degli oltre 130.000 ristoranti del Paese. Numeri in crescita rispetto al 2022 che ci riportano ai livelli del periodo pre-pandemia.

Sono questi alcuni dei dati diffusi da FIPE, la Federazione italiana Pubblici Esercizi aderente a Confcommercio, dai quali emerge come la cena al ristorante per celebrare la festa degli innamorati sia ancora oggi l’opzione più gettonata tra le coppie italiane. Secondo le previsioni, infatti, si prevede una spesa complessiva intorno ai 270 milioni di euro.

“Una tendenza prevedibile- sottolinea Stefano Anceschi, direttore generale di Confcommercio Provincia di Cremona- soprattutto dopo i tragici avvenimenti degli ultimi anni che ci hanno fatto apprezzare in modo particolare le occasioni di convivialità e di svago. A questo va aggiunta la lungimiranza dei nostri ristoratori che con originalità e ingegno si sono preparati per affrontare questa ricorrenza trasformandola in opportunità, attraverso iniziative di richiamo e nuove proposte, segno dell’innata capacità di leggere repentinamente i cambiamenti del contesto sociale e adattarsi cercando di trarne il meglio per le proprie attività”.

Più della metà dei ristoranti- infatti- nello specifico circa il 60%, ha previsto per il prossimo martedì non solo diverse promozioni speciali, ma anche menù dedicati, piatti ad hoc che con i loro nomi e il loro aspetto richiamano il tema dell’amore. Il menù sarà per lo più “a pacchetto”, per una spesa media che si aggira intorno ai 50 euro.

Un approccio originale che non si ferma alle cene per due ma si estende adattandosi anche al nuovo contesto sociale che vede l’aumento di famiglie composte da una sola persona: secondo gli ultimi dati Istat, in Italia il numero delle famiglie composte da una sola persona ha superato nel 2021 quello delle coppie con figli, attestandosi al 33,2%. Il mondo della ristorazione e dei bar è pronto a dedicare diverse iniziative anche agli 8,5 milioni di italiani, tra donne e uomini, che non saranno costretti a dover aspettare il giorno successivo, San Faustino, per stare in compagnia. Dal menù “anti bacio” alle veglie seguite da cena sono molte le proposte elaborate dai pubblici esercizi italiani che dimostrano capacità di adattamento al nuovo contesto sociale post pandemia.

Nonostante la maggior parte delle coppie abbia deciso di trascorrere la serata di San Valentino al ristorante, anche una breve “fuga a due”, da trascorrere nel fine settimana, si è rivelata essere un’opzione particolarmente apprezzata da molti innamorati. Secondo le stime elaborate da Confcommercio-Swg, la spesa prevista è in media di 350 euro a persona per una “luna di miele” che in 3 casi su 4 è di due notti al massimo. Le mete che gli italiani considerano più adatte per l’occasione sono la montagna o i piccoli borghi, come indicano 4 coppie su 10, per un giro d’affari complessivo – turismo e servizi correlati – di 2,2 miliardi di euro.

