Davide Ballardini ha commentato la sconfitta subita al Maradona contro il Napoli.

“Dobbiamo gestire meglio alcune situazioni che diventano pericolose – spiega Ballardini – Siamo arrivati a metà gennaio e la Cremonese ha perso 7 giocatori e ne sono arrivati 2, più ci mettiamo quelli che stasera avrebbero potuto darci una mano, i ragazzi che non c’erano. Voglio sottolineare l’atteggiamento e la prestazione, ma abbiamo incontrato un Napoli offeso dalla vittoria in Coppa Italia”.

“La speranza per la salvezza la trovi con delle prestazioni ancor più importanti – prosegue il tecnico della Cremonese – Il messaggio è questo: per me questa squadra, con questo atteggiamento, è destinata a fare delle belle partite e di conseguenza il risultato. Dobbiamo fare grandi partite e limitare gli errori. Abbiamo una rosa corta e speriamo di avere tutti i ragazzi a disposizione: lo spazio c’è per tutti, poi bisogna essere all’altezza, la disponibilità per fare bene c’è. Ho messo Acella al posto di Galdames perché avevo piacere di vederlo in una gara importante”.

Un messaggio positivo sul futuri: “La Cremonese alla vittoria è arrivata in Coppa Italia. Siamo vicini a cambiare rotta: la Cremonese è vicina a svoltare, alla virata su risultati migliori”.

Per chiudere un commento sul ballottaggio offensivo: “Noi abbiamo come prima punta sia Ciofani che Tsadjout, abbiamo fatto giocare Frank dall’inizio per avere Ciofani per l’ultima mezz’ora”.

