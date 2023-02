Incidente domenica mattina in zona Pieve San Giacomo, all’incrocio tra la Sp 33 e la Sp 27, dove due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Due i coinvolti, entrambe donne, una di 21 e una di 30 anni, che sono state soccorse dal 118, intervenuto tempestivamente sul posto. Ferite più serie per una, ricoverata in codice giallo, e meno per l’altra, trasportata in pronto soccorso in codice verde. Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri. Nel frattempo, il traffico è rimasto bloccato per più di un’ora.

