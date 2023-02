Marcello Ventura, il primo degli eletti della provincia di Cremona con oltre 2100 voti (dato parziale delle 20,30) entra in Consiglio Regionale dopo tre mandati in consiglio comunale di cui il primo in maggioranza con l’allora sindaco Oreste Perri e gli ultimi due in minoranza nel gruppo di FdI. Le sue prime parole in merito alla straripante vittoria del suo partito rispetto al risultato di 5 anni fa sono in linea con quelle dei vertici di FDI, a cominciare dal senatore Ancorotti: Fontana (leghista) non sarà un presidente dimezzato. “Come fino ad ora si è collaborato – afferma a caldo – così succederà anche domani. Porteremo a Milano le istanze di Cremona in una logica di confronto”.

© Riproduzione riservata