Ventuno nuove piante sono state messe a dimora in città in questi ultimi giorni. Ad annunciarlo è l’assessore Luca Zanacchi, sulla sua pagina Facebook. Nel dettaglio, 4 nuove piante sono comparse al Quartiere 6 (Zaist-Annona), altre 12 sui lati di viale Concordia. Qui è stato tolto l’asfalto e realizzata una pavimentazione permeabile e drenante, con i fondi ottenuti grazie al bando per la Lotta al Cambiamento Climatico e alle Bolle di Calore finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica. Sempre sul Viale Concordia arriveranno altre piantumazioni per un numero complessivo di 100 nuove essenze a dimora. Sempre sul Viale Concordia arriveranno altre piantumazioni per un numero complessivo di 100 nuove essenze a dimora. Infine, 5 piante sono state messe sulla ciclabile di Via Postumia, in aggiunta a quelle recentemente messe a dimora regalate da TEDxCremona.

Questi alberi si aggiungono alle 179 essenze previste dal Piano piantumazioni, che prevede numerose nuove piante messe a dimora nei primi mesi del 2023, a sostituzione di quelle rimosse in quanto malate o pericolanti alla fine del 2022. lb

