L’analisi del voto in provincia di Cremona conferma la vittoria di Fratelli d’Italia in tutto il territorio, con il 25.65%. A seguire ecco il Pd con il 20.97%, la Lega con il 15.30%, la lista Fontana Presidente con il 9.49%, Forza Italia con il 7.60% e la lista Letizia Moratti Presidente al 4.99%. Per quanto riguarda gli altri partiti: il Movimento 5 Stelle in provincia si ferma al 3.67%, Lista Azione Italia Viva al 3.81%, Pierfrancesco Majorino presidente al 3.61%, Alleanza Verdi Sinistra del 2.63%, Unione Popolare al 17.9% e infine Noi Moderati allo 0.88%. Nonostante il trionfo di FdI, in alcuni comuni il Pd ha avuto la meglio: è il caso di Madignano con il Partito Democratico al 22.25% mentre Fratelli d’Italia segna il 21.11% di preferenze. Stessa cosa è successa a Crema (Pd al 30.22% mentre FdI al 19.62%), Grontardo (Pd al 29.08% e Fratelli d’Italia al 26.24%) e Isola Dovarese (Pd al 26.70% e Fratelli d’Italia al 24.72%). Ex equo Pd-Fratelli d’Italia a Cingia de Botti: entrambi i partiti hanno preso il 23.69% delle preferenze. A Casalmaggiore invece il primo partito è la Lega (29.70% contro il 17.73% del partito di Giorgia Meloni), così come a Bagnolo Cremasco (Lega al 24.91% e FdI al 23.25%). Infine a Calvatone vittoria per Forza Italia (43.94%) su FdI (20.19%).

