“Sentirsi belle per stare meglio”. Con questo slogan, riprende in presenza il laboratorio di make-up promosso dall’associazione “La forza e il sorriso”, iniziativa nazionale a cui aderisce l’Associazione Patologia Oncologica Mammaria (APOM) con il sostegno dell’Asst di Cremona. Dopo tre anni di sospensione a causa della pandemia, il laboratorio torna con un calendario fatto di dieci date diverse- dal 20 febbraio al 18 dicembre 2023 – per favorire l’ampia partecipazione delle pazienti dell’Area Donna e dell’Oncologia, ricoverate e non.

Il corso inizia e finisce nello stesso giorno – dalle 14.30 alle 17 – e si svolge al quarto piano dell’Ospedale di Cremona nella “sala Menta”, dove una visagista esperta e una psicologa offriranno alle partecipanti la loro consulenza e il loro supporto per affrontare al meglio tutti gli aspetti della malattia. Lo scopo? Imparare a valorizzarsi e ritrovare il piacere di prendersi cura di sé, partendo dalla propria immagine.

Come spiega Elena Irma, presidente di Apom Cremona, “da quest’anno, la partecipazione sarà aperta anche alle donne che – pur non essendo ricoverate – proseguono le cure oncologiche, anche in follow-up. È un modo per prendersi cura di tutti gli aspetti che accompagnano la terapia. Nonostante l’interruzione causata dalla pandemia, la grande partecipazione riscontrata dal 2008 ad oggi conferma il bisogno di momenti di benessere come questo, in cui le donne che affrontano un tumore possano sentirsi bene. Durante l’incontro, la visagista insegna accorgimenti e trucchi per realizzare un make-up personalizzato che valorizzi i tratti del viso, propone nuovi trattamenti di bellezza per aiutarle a migliorare il proprio aspetto e coltivare nuovamente la propria femminilità”.

Come sottolinea Daniele Generali, direttore della Patologia Mammaria all’Ospedale di Cremona, “questa iniziativa rappresenta per noi un esempio concreto di attenzione alla donna che, con l’aiuto di APOM Onlus, vogliamo garantire in ogni momento del percorso di cura. Il laboratorio aiuta le pazienti ad acquisire consapevolezza della propria identità, accettando i cambiamenti psico-fisici che la malattia inevitabilmente produce. È un’opportunità di cui siamo orgogliosi: ringrazio APOM onlus e i professionisti dell’estetica, che mettono la loro generosità e competenza a disposizione di donne che devono affrontare un percorso difficile. Ritengo che la “professione del benessere” non sia qualcosa di effimero e superficiale: se esercitata con serietà, può contribuire a migliorare la qualità della vita e a far riacquistare alle donne in trattamento oncologico quella fiducia in sé stesse che spesso si perde nel percorso di cura”.

Vedersi cambiare, riconoscersi e accettare il proprio aspetto nelle varie fasi del percorso oncologico è un aspetto da non sottovalutare, che incide profondamente sulla psiche delle pazienti. “Anche la sfera psico-emotiva merita attenzione e sensibilità – aggiunge Matteo Brighenti, direttore dell’Oncologia di Cremona – L’iniziativa promossa da La Forza e il Sorriso e sostenuta da Apom va lodata, perché aiuterà le nostre pazienti a piacersi e ritrovare la propria femminilità. Devono avere la consapevolezza che si può convivere con la malattia e prendersi cura di sé e della propria bellezza rappresenta un punto fondamentale, tanto quanto la terapia farmacologica”.

