E’ in fase conclusiva un articolato progetto di inclusione, pensato e coordinato dalla prof.ssa Mariagrazia Papetti e sperimentato dalla 5abio e 5binf dell’IIS Torriani.

Gli studenti hanno incontrato un gruppo di pallavolo integrato con otto ragazzi disabili del CSI cremonese grazie a un percorso concordato con il dottor Davide Iacchetti. Sotto la guida del coach Shtuka Donika i ragazzi si sono allenati con impegno e hanno vissuto un’esperienza di relazione che ha lasciato il segno. Il tutto accompagnato da un approfondimento guidato dal dott. Iacchetti sul tema della disabilità in generale e in particolare della disabilità nello sport.

“Sono state esperienze fondamentali anche per me – racconta la prof.ssa Papetti – ho visto i miei studenti da un’angolatura differente da quella in cui tante volte sono ingabbiati per la rigidità del contesto scolastico”. La seconda parte di questo percorso ha invece avuto per protagonista Davide Cantoni: “un uomo generoso e straordinario” commenta Papetti. Cantoni aveva perso la vista a tredici anni per lo scoppio di un petardo che stava tentando di allontanare dalla strada dove poteva nuocere ad altri passanti.

Oggi, sabato 18 febbraio, mette a disposizione degli studenti la sua sensibilità, la sua umanità e la sua gioia accompagnandoli in un percorso di conoscenza della sua disabilità. La prima lezione con la 5abio è stata di reciproca conoscenza; i due successivi incontri si sono svolti in palestra: gli studenti bendati con una mascherina nera hanno ballato acquisendo una diversa percezione del proprio corpo; infine hanno sperimentato anche il calcio ipovedente con la palla sonora. A breve, la stessa esperienza sarà sperimentata dalla 5binf.

“I ragazzi hanno collaborato tantissimo – racconta la prof.ssa Papetti – Hanno dovuto avere fiducia l’uno nell’altro ed è questo che significa realmente inclusività. Solo con questo approccio si può capire realmente”.

