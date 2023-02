Diminuisce anche a Cremona l’impatto dell’inflazione, come da monitoraggio prezzi relativo al mese di gennaio, diffuso oggi dall’ufficio statistica del Comune in contemporanea con l’Istat nazionale. Seppure l’indice tendenziale annuo segni un +9,3%, la curva dei prezzi è in discesa rispetto agli ultimi tre mesi dell’anno in cui era arrivata a superare il 10%. Rispetto a dicembre inoltre i prezzi sono leggermente scesi a gennaio (-0,2%).

A mantenere elevata l’inflazione continuano ad essere le spese energetiche per le famiglie: in genere per l’abitazione i prezzi sono cresciuti del 35,8% su base annua, in particolare con l’energia elettrica al 99,7% e il gas al 53,6% rispetto allo scorso anno. Ma rispetto al mese precedente queste due voci sono scese rispettivamente del 10,6 e del 10,3%.



I trasporti si mantengono su un significativo +7,7% su base annua generale anche a causa del consueto picco relativo ai trasporti aerei (+66,5% su base annua), mentre per i prodotti alimentari è ancora molto elevato il tasso tendenziale complessivo su base annua: +12,9%, con oli e grassi al 27,7%, pane e cereali al 17,5%, acqua e bevande al 16,5%, latte formaggi uova al 17,7%. gbiagi

