Siglato stamattina, mercoledì 22 febbraio, il Protocollo d’intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” tra la Provincia di Cremona e Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona. Presenti in Provincia, il presidente della provincia Paolo Mirko Signoroni, il Colonnello Massimo Dell’Anna del Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed il segretario generale della Provincia di Cremona, Carmelo Salvatore Fontana, il Comandante della Polizia Locale Provinciale, Salvatore Guzzardo.

“Si è giunti – ha precisato Signoroni – a questo importante risultato grazie al lavoro ideato ed intrapreso dal Segretario Generale, con il coordinamento con i Dirigenti dell’Ente e gli uffici della Provincia, in piena sinergia con la Guardia di Finanza provinciale, al fine di rendere sempre più efficace, tempestiva e trasparente l’azione svolta nell’accesso ai bandi”.

Signoroni quindi ha aggiunto: “Nello specifico, infatti, è stata appurata la sussistenza di un reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra la Provincia di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, disciplinando così modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell’ambito del proprio territorio di riferimento, con particolare riferimento all’utilizzo di risorse pubbliche derivanti dal PNRR. Il suddetto obiettivo infatti può essere efficacemente perseguito promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze, articolate e generali modalità di cooperazione interistituzionale, tali da garantire più efficacemente il controllo delle procedure di impiego delle risorse finanziarie e di realizzazione dei progetti finanziati, a tutela dei bilanci pubblici, nazionale ed europeo”.

Il Colonnello Dell’Anna, nel sottoscrivere il protocollo d’intesa con la Provincia al fine di a monitorare e vigilare sinergicamente sull’attuazione dei progetti di investimento e delle opere pubbliche finanziati con risorse del PNRR, ha ringraziato il presidente e il segretario generale provinciali e il Comandante Guzzardo, per “la disponibilità palesata”. Ha poi evidenziato come l”a Guardia di Finanza, nell’ambito della più ampia cornice di attenzione istituzionale rivolta al corretto impiego delle risorse pubbliche sul territorio provinciale cremonese, continuerà a svolgere un ruolo di primo piano quale Forza di Polizia economico- inanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e dell’Unione Europea per garantire il rispetto della legalità e della trasparenza e per consentire al territorio provinciale di cogliere pienamente le opportunità di crescita offerte dal PNRR”.

La Provincia di Cremona, inoltre ha individuato il “responsabile dell’esecuzione del PNRR” ai sensi della normativa vigente ed ha definito il sistema di controllo per monitorare l’andamento delle opere finanziate con questi fondi, per adempiere agli obiettivi di “ripresa” individuati dal legislatore ed eventualmente intervenire ai sensi delle normative di riferimento. Infine, per l’attuazione di tutto ciò, ha istituito appositi gruppi di lavoro, identificandone funzioni e mansioni (“Gruppo per il controllo delle opere finanziate con fondi PNRR” e “Gruppo di lavoro per il monitoraggio e implementazione delle opere finanziate con fondi PNRR”).

