E’ stato prorogato fino al 31 dicembre l’utilizzo dei dehors senza autorizzazioni paesaggistica e culturale per bar e ristoranti. Il provvedimento è inserito nel decreto milleproroghe. Fipe- Confcommercio Provincia di Cremona esprime soddisfazione per l’approvazione ma rilancia la necessità di stabilizzare l’iniziativa promuovendo un cambio culturale e di percezione delle attività dei pubblici esercizi come valore aggiunto per la sicurezza, la vivibilità e la bellezza delle nostre città.

Spiega Emiliano Bruno, vice presidente di FIPE, la federazione dei pubblici esercizi aderente a Confcommercio: “Non possiamo che essere soddisfatti di questa approvazione. Da tempo sosteniamo che i tavoli all’aperto rappresentano non solo un aiuto alle imprese, per fronteggiare il post-pandemia, i rincari e l’aumento dell’inflazione, ma sono diventati ormai irrinunciabili da parte dei clienti e rappresentano uno strumento per rilanciare l’economia delle città e valorizzarne la fruibilità”.

“Auspichiamo- rilancia Bruno- che questa misura diventi definitiva e, nel pieno rispetto di temi quali la quiete pubblica e la sicurezza, si cominci a pensare alla presenza dei nostri plateatici non più come semplice occupazione di suolo pubblico, ma come contribuito per la riprogettazione delle città attraverso la valorizzazione degli spazi all’aperto come viene fatto in tante città europee. Non ultimo: auspichiamo una revisione delle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico che, da sempre, soprattutto prima della pandemia rappresentano costi spesso troppo elevati. Sarebbe utile che anche a livello locale si avvii una interlocuzione per favorire l’utilizzo dei dehors, attraverso una stretta collaborazione con le amministrazioni, sia per quanto riguarda le regole sia per quanto riguarda le tariffe”.

