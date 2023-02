Prosegue l’attuazione del PNRR da parte della Provincia di Cremona che, secondo quanto comunica l’Ente, ha “centrato il primo obiettivo imposto dalla UE che prevedeva l’avvio della gare di appalto entro il 31 dicembre 2022”. Per tre di essi, inoltre, “i lavori sono già stati completati entro il 2022”.

“Siamo soddisfatti dell’importante primo obiettivo che gli Uffici e l’ente nel suo complesso ha raggiunto – hanno commentato il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni e la consigliera provinciale delegata all’edilizia scolastica, Silvia Genzini – Sono interventi per la sicurezza, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico, rendendo più sicuri e maggiormente fruibili gli spazi dei nostri edifici scolastici”.

Nello specifico i finanziamenti sono stati assegnati per i lavori all’ex Scuola media Campi di Via Palestro a Cremona e, del Polo scolastico della stessa via, oltre che alla succursale dell’I.I.S. Pacioli di via delle Grazie a Crema per un importo complessivo di 800mila euro. Altre interventi che dovranno esser consegnati entro il corrente anno

“Indiscutibile la mole di lavoro che sta impegnando l’ufficio tecnico e gli uffici collegati dell’Ente, anche in considerazione della complessità richiesta dalle normative europee per la predisposizione dei progetti, che devono considerare con attenzione il principio del DNSH (non impattare sull’ambiente) oltre alla fase di monitoraggio e rendicontazione su piattaforme ministeriali peraltro in fase di perfezionamento e implementazione – hanno continuato Signoroni e Genzini – Strategica è risultata la collaborazione con la Società in house di servizi CentroPadane srl, affidataria di buona parte delle progettazioni, che ha permesso di ridurre i tempi operativi e rispettare le tempistiche imposte”.

