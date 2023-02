E’ arrivato in queste ore all’Associazione Zoofili Cremonesi il risultato dell’ispezione svolta nei giorni scorsi da Ats Val Padana, in seguito alla segnalazione pervenuta agli uffici in merito a presunti maltrattamenti ai danni di Lucky e Zorro, i due cani contesi nell’ambito di una controversia tra l’associazione in questione e l’Enpa.

Secondo Ats, i due cani, come si legge nel rapporto, “sono alloggiati in box separati appartenenti al canile rifugio” e “si presentano vivaci e socievoli, fisicamente integri”. Per questo, sottolinea ancora Ats, “non si ritiene necessario procedere a ulteriori indagini cliniche”.

Nel frattempo, l’associazione Zoofili si presa alcuni giorni di tempo per decidere come procedere, in seguito all’ingiunzione, da parte del giudice di pace, di consegnare i due cani all’attuale proprietaria, la volontaria Enpa Lisa Ferretti. A questo proposito, ci sarebbe anche la volontà di un confronto tra associazioni, per chiarire la situazione una volta per tutte. lb

