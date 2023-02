L’innovazione, l’attenzione all’ambiente, i prodotti senza glutine, allergeni, soia e Ogm, ma anche la storia di MartinoRossi SpA hanno conquistato gli alunni di due terze classi dell’I.I.S Arcangelo Ghisleri di Cremona in visita stamattina presso l’Azienda di Malagnino (CR) che ha aperto per la prima volta le porte del proprio stabilimento a giovani studenti.

Un percorso che ha consentito ai ragazzi non solo di scoprire valori e mission aziendali ma anche di analizzare “sul campo” la struttura, l’organizzazione dello stabilimento e il funzionamento del ciclo produttivo. Appuntamenti come questo si prefiggono di avvicinare gli studenti a una realtà aziendale saldamente radicata sul territorio e offrono l’opportunità agli alunni di conoscere da vicino ciò che incontreranno una volta terminato il percorso scolastico.

Il programma della giornata ha previsto una mattinata di attività: il tour dello stabilimento e del mulino è stato affidato al Direttore di Stabilimento, Davide Donno; mentre Manuel Sirgiovanni, Direttore Generale di MartinoRossi, si è occupato di raccontare ai ragazzi la storia dell’Azienda, i prodotti, le attività legate al controllo qualità oltre che i progetti attivi in ambito di sostenibilità come Agrifuture, Underdrip e MartinoRossi for the Planet.

I temi principali affrontati nel corso della visita sono stati la strategia aziendale e la sostenibilità, argomenti al momento trattati dalle classi nel percorso di studi. Oggi, infatti, nello sviluppo di una strategia aziendale non si può prescindere dal considerare attentamente anche il proprio impatto ambientale, cercando di sviluppare soluzioni sempre più innovative e sostenibili nel lungo periodo a beneficio del Pianeta. E per un’azienda come MartinoRossi per la quale l’ambiente rappresenta una risorsa basilare e insostituibile di cui prendersi cura, questi due concetti non possono che andare di pari passo.

“Siamo molto felici di aver accolto gli studenti dell’Istituto Arcangelo Ghisleri: la nostra è un’azienda molto giovane e da sempre scommettiamo sulle nuove generazioni. Inoltre, questi incontri sono formativi anche per noi, fonte di stimoli e nuovi punti di vista.” – dichiara Manuel Sirgiovanni, Direttore Generale di MartinoRossi SpA – “Vogliamo diventare sempre più un’azienda di riferimento per le nuove generazioni che entreranno nel mondo del lavoro e occasioni come questa sono una grande opportunità per farci conoscere e apprezzare. La nostra azienda è sempre alla ricerca di soluzioni sostenibili e siamo felici di averle condivise con i ragazzi. Non dobbiamo dimenticare il ruolo chiave dei giovani: solida realtà del presente e protagonisti del futuro del Pianeta”.

