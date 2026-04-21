Giordano e Cristina, gli studenti del Cr.Forma premiati al concorso "Aimo e Nadia"

L’eccellenza della formazione professionale enogastronomica cremonese e cremasca brilla a livello regionale. Gli studenti del centro di formazione Cr.Forma hanno conquistato un prestigioso secondo posto alla finale del Premio Aimo e Nadia, il concorso promosso da Regione Lombardia in collaborazione con l’Associazione Professionale Cuochi Italiani (APCI) per valorizzare i giovani talenti della ristorazione.

La competizione ha visto sfidarsi 9 istituti alberghieri e scuole di formazione professionale provenienti da tutta la Lombardia.

In particolare, Giordano Rodella della Quarta Cucina di Cremona e Cristina Feodorov della Quarta Sala Bar di Crema, seguiti dai professori Ferrari, Benzoni e Carminati, hanno conquistato i giurati preparando e servendo il menù “Dalla Terra alla Tavola”, un progetto che celebra la “Rinascita del Po” attraverso una cucina ricca di riconoscenza verso la propria terra.

Giordano Rodella ha presentato “Rinascita del Po, la stagione che crea valore”: un risotto Vialone Nano della pianura accompagnato da asparagi di stagione, crema di piselli e un crumble di pane raffermo aromatizzato alle erbe spontanee. Un’espressione di sostenibilità e contemporaneità che racconta la primavera della pianura cremonese. L’eccellenza del servizio e della miscelazione è stata curata dalla bartender Cristina Feodorov con la proposta “Primavera e territorio da bere”: Lione Drink Fizz, cocktail alcolico in abbinamento al piatto, e Soft Lione Drink Fizz, versione analcolica della creazione.

Il secondo posto ottenuto non è solo un riconoscimento di merito, ma una vera e propria rampa di lancio per la carriera dei ragazzi. Grazie a questo risultato, gli studenti coinvolti hanno vinto: 6 mesi di formazione specialistica presso “Voce Aimo e Nadia” a Milano con copertura totale delle spese (vitto, alloggio e rimborso spese) e un’esperienza con Relais & Châteaux, prestigiosa associazione internazionale dell’hotellerie di lusso.

Il Premio Aimo e Nadia, dedicato alla memoria di due pilastri della cucina italiana, nasce per stimolare la creatività degli studenti lombardi e favorire il ricambio generazionale nel settore della ristorazione. I partecipanti sono stati valutati da una giuria d’eccezione composta da chef stellati, critici gastronomici ed esperti di sala, che hanno analizzato ogni dettaglio: dal concept del piatto all’abbinamento dei vini, fino alla narrazione dell’esperienza a tavola.

“Questo risultato premia l’impegno costante dei nostri ragazzi e la qualità del metodo didattico di Cr.Forma – commentano dalla scuola – Vedere i nostri studenti e le nostre studentesse spiccare in un contesto così competitivo è la dimostrazione che la nostra scuola è un’eccellenza capace di dialogare con i massimi livelli della ristorazione italiana”.

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