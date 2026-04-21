Cremonese, mancano cinque giornate da giocare e tutto può ancora accadere

A cinque giornate dal termine del campionato, la Cremonese è ancora in piena corsa per la salvezza e tutto può accadere. I grigiorossi rimangono terzultimi in classifica, appaiati al Lecce. Dopo il pareggio di Baschirotto e compagni contro il Torino, i pugliesi hanno risposto nel posticipo del lunedì sera conquistando anche loro un punto contro la Fiorentina.

La situazione vede in classifica a quota 28 punti Cremo e Lecce, che hanno ingaggiato un testa a testa per evitare in questa volata finale del torneo la retrocessione in Serie B. Sulla carta, la squadra allenata da Di Francesco può puntare su un calendario che sembra più alla portata. Ma non si possono fare calcoli, soprattutto nel finale di stagione, sempre caratterizzato da risultati a sorpresa.

Certo, per la Cremonese il rammarico dopo lo 0-0 contro il Toro è grande. Prima di tutto perché, per quanto visto in campo, i grigiorossi avrebbero meritato un successo, con i granata capaci di effettuare un solo tiro in porta, per giunta in pieno recupero, con Kulenovic. Da questo punto di vista ha inciso di nuovo la difficoltà della Cremo nel concretizzare le occasioni create.

Va detto, però, che una rete i grigiorossi erano riusciti a metterla a segno, ma l’arbitro con l’intervento del Var ha annullato sanzionando un presunto fallo di Baschirotto ai danni del portiere Paleari. Un episodio che ha lasciato enormi dubbi, facendo inevitabilmente scattare proteste e polemiche.

“Io penso che Baschirotto sia arrivato prima sul pallone, questo episodio sarà motivo di discussione, ma io devo andare oltre”, ha detto Giampaolo subito dopo la gara con il Torino. L’allenatore grigiorosso ha giustamente espresso la sua opinione, ma è consapevole che venerdì c’è subito un’altra partita da giocare, nella tana del Napoli campione d’Italia in carica, quindi va subito focalizzata l’attenzione della sua squadra sul prossimo impegno, perché rimuginare su quanto ormai già accaduto non può più portare a nulla. Testa al Napoli, dunque, consapevoli della difficoltà dell’impegno, ma con la determinazione di chi è pronto a dare tutto per riuscire a battere il Lecce nella volata finale per la salvezza.

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