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Cronaca

Risparmi degli stranieri inviati all'estero, nel Cremonese importi raddoppiati

di Simone Bacchetta

Quasi 1,87 miliardi partiti dalla Lombardia nel 2025. Incrementi importanti anche nelle province, con Cremona tra quelle in crescita e l’India principale paese destinatario

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In vent’anni i risparmi inviati all’estero dai lavoratori stranieri in Italia sono raddoppiati. La Lombardia guida la classifica nazionale: nel 2025, dei 8 miliardi totali partiti dall’Italia, quasi 1,87 miliardi sono stati spediti da questa regione.

La crescita lombarda rispetto all’anno precedente è stata del 2,7%, con incrementi record nel Mantovano (dove le cifre sono quasi quadruplicate) e raddoppi significativi nelle aree di Cremona, Brescia e Varese, seguendo l’evoluzione dei flussi migratori. I dati emergono dall’ultimo studio di Banca d’Italia sui flussi monetari gestiti da intermediari e istituti autorizzati.

Ma quali sono le principali destinazioni dei fondi? Le mete variano sensibilmente in base alla provincia di partenza. Da Cremona l’India è la destinazione principale con 13 milioni di euro, seguita a distanza dal Marocco. Da Mantova: India e Bangladesh da soli assorbono il 42% dei trasferimenti totali della provincia.

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