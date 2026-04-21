Risparmi degli stranieri inviati all'estero, nel Cremonese importi raddoppiati

In vent’anni i risparmi inviati all’estero dai lavoratori stranieri in Italia sono raddoppiati. La Lombardia guida la classifica nazionale: nel 2025, dei 8 miliardi totali partiti dall’Italia, quasi 1,87 miliardi sono stati spediti da questa regione.

La crescita lombarda rispetto all’anno precedente è stata del 2,7%, con incrementi record nel Mantovano (dove le cifre sono quasi quadruplicate) e raddoppi significativi nelle aree di Cremona, Brescia e Varese, seguendo l’evoluzione dei flussi migratori. I dati emergono dall’ultimo studio di Banca d’Italia sui flussi monetari gestiti da intermediari e istituti autorizzati.

Ma quali sono le principali destinazioni dei fondi? Le mete variano sensibilmente in base alla provincia di partenza. Da Cremona l’India è la destinazione principale con 13 milioni di euro, seguita a distanza dal Marocco. Da Mantova: India e Bangladesh da soli assorbono il 42% dei trasferimenti totali della provincia.

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