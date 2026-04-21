Ultime News

21 Apr 2026 Un anno senza Papa Francesco: il ricordo di un Pontefice che ha segnato la storia
21 Apr 2026 Giordano e Cristina, gli studenti del Cr.Forma premiati al concorso "Aimo e Nadia"
21 Apr 2026 Cremonese, mancano cinque giornate da giocare e tutto può ancora accadere
21 Apr 2026 Risparmi degli stranieri inviati all'estero, nel Cremonese importi raddoppiati
20 Apr 2026 Crescita record della cassa integrazione straordinaria: +6934% nel primo trimestre dell'anno
Cronaca

Un anno senza Papa Francesco: il ricordo di un Pontefice che ha segnato la storia

di Giovanni Rossi

Nel 2017 arrivò a Bozzolo, diocesi di Cremona, per visitare la tomba di Don Primo Mazzolari

Il servizio di CR1
Fill-1
,

Un anno senza Papa Francesco: era il 21 aprile, lunedì di Pasquetta. Il Pontefice si è spento all’età di 88 anni, intorno alle 7.30, a causa di un ictus, dopo aver esercitato il suo ministero papale per 12 anni. Il mondo si fermò nel ricordo di una figura di grande carisma, e si fermarono anche i fedeli cremonesi, tornando in particolare a quel 20 giugno 2017, una giornata storica. Papa Francesco era arrivato a Bozzolo, diocesi di Cremona, per visitare la tomba di don Primo Mazzolari, “il parroco d’Italia”.

Una comunità in festa, gioiosa e commossa. Più volte Bergoglio avrebbe poi citato le parole di don Mazzolari, cremonese del Boschetto, “un prete scomodo” come lo definì lui stesso.

Ai funerali, che si tennero in San Pietro il 26 aprile, parteciparono anche centinaia di fedeli della nostra provincia. Tra questi anche i 900 adolescenti che proprio in quei giorni si trovavano a Roma per il pellegrinaggio giubilare. Un momento storico e ricco di fede e preghiera, nel ricordo di una figura simbolo di pace e umanità: semplicemente, Francesco.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...