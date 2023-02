In occasione della Giornata mondiale della donna, mercoledì 8 marzo 2023 l’Asst di Cremona ripropone il tradizionale open day al femminile, dedicato alla prevenzione del tumore alla mammella. Dopo gli anni di sospensione a causa della pandemia, l’iniziativa torna in presenza e accoglierà complessivamente 250 donne in tre diverse sedi: ospedale a Cremona, ospedale Oglio Po e Casa id comunità di Soresina.

Le donne che desiderano aderire all’Open Day possono prenotare la visita telefonicamente al numero unico 0372 408 212 attivo l’1 e il 2 marzo 2023, dalle ore 9 alle 16. L’iniziativa ha carattere aziendale ed è promossa dai reparti di Patologia mammaria, Radiologia e Chirurgia. Si svolge in collaborazione con ATS Val Padana che in ogni sede avrà una postazione dedicata agli screening. L’evento è patrocinato da Comune di Cremona, Comune di Casalmaggiore, Comune di Soresina, Apom onlus e Andos onlus.

VISITE E CONSULENZE SENOLOGICHE DOVE E QUANDO

OSPEDALE DI CREMONA (Largo Priori 1)

Dalle ore 9 alle 16

Area Donna – 4° piano

OSPEDALE OGLIO PO (Via Staffolo 51 – Vicomoscano)

Dalle ore 9 alle 13

Ambulatori – 1° piano area B

CASA DI COMUNITÀ DI SORESINA (Via Inzani 4)

Dalle 9 alle 14

Presso Nuovo Robbiani- 1° piano

PREVENZIONE

Nelle sedi di Cremona, Oglio Po e Soresina saranno presenti gli operatori dell’ATS Val Padana per la consulenza in tema di screening.

CONSULTORI APERTI CON ACCESSO LIBERO

Per l’occasione i Consultori di Cremona (via san Sebastiano 14b), Casalmaggiore (piazza Garibaldi 3) e Soresina (via Inzani 4) saranno aperti dalle 9 alle 16 con accesso libero per offrire consulenza, supporto e informazioni sui servizi offerti in tema di prevenzione e sostegno alla famiglia.

© Riproduzione riservata