Senza Aiwu (lesione muscolare) e Ferrari (squalificato), la Cremonese si affaccia alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo con un Ballardini smanioso di riproporre lo stesso impianto di gioco del secondo tempo di Torino e dell’inizio di gara con la Roma: il 3-4-3. Nella conferenza pre gara, il tecnico grigiorosso ha parlato delle condizioni della sua Cremo dopo il successo di martedì scorso, il primo in serie A dopo 26 anni e 11 mesi di attesa: “Per quanto riguarda le condizioni della squadra, domani non ci sarà Aiwu che ha una piccola lesione muscolare, oltre a Ferrari squalificato: gli altri sono tutti a disposizione. Rispetto alla vittoria ottenuta ci ha dato sicuramente la consapevolezza che possiamo competere, abbiamo le qualità per competere, ed è una consapevolezza arrivata proprio dalla prestazione contro la Roma e dal conseguente risultato”.

Che tipo di Sassuolo si aspetta?

“Il Sassuolo è da tanti anni che gioca assieme; stiamo parlando di una società forte, ambiziosa che sa far crescere giocatori molto interessanti, giovani, funzionali alla loro idea di gioco. Andremo ad affrontare una squadra che ha queste caratteristiche, e noi dovremo essere altrettanto bravi come squadra, molto attenti. Il Sassuolo ha molta personalità: giocano e sono molto bravi nel fraseggio. La stessa bravura dovremo averla anche noi sia nel gioco sia nella fase difensiva”.

Con la Roma tre punti arrivati anche grazie al numero di disattenzioni decisamente ridotto della Cremo…

“Per me possiamo fare ancora meglio: è vero che la Roma ha valori assoluti, ma abbiamo concesso delle situazioni pericolose agli avversari quando bastava essere più attenti a coprire il campo rispetto alla posizione della palla. Ad esempio nel gol preso bastava capire bene come chiudere quegli spazi lì. Siamo stati bravi, ma dovremo essere ancora più bravi quando gli altri hanno la palla e quando attaccano la porta”.

Sernicola è un ex del Sassuolo che anche con lei sta trovando continuità. Crede potrà avere un futuro stabile in Serie A?

“Le qualità le ha, poi per giocare in Serie A ci sono tanti altri aspetti importanti. L’attenzione, il capire le situazioni in fase difensiva e in fase offensiva… Le qualità fisiche e tecniche ci sono, poi bisogna essere bravi a svilupparle e migliorarle continuamente”.

Con la Roma ha proposto un 3-4-3 iniziale, potrebbe scegliere lo stesso sistema anche domani?

“L’idea è di partire con quella disposizione, poi vedremo come sarà la partita: se riusciremo a coprire bene il campo e a dare soluzioni di gioco ci proveremo, altrimenti dovremo trovare una strada diversa. La stabilità anche nel proporre sistemi, ma non solo – più andando avanti nel tempo e nella coscenza di rose che sono ampie e di qualità arriva in maniera naturale”.

Si può stilare un mini bilancio di queste prime settimane in grgiorosso?

“Un bilancio? Ora no, lo faremo a fine stagione, ora è presto. La squadra si allena bene, ci sta dando delle risposte buone. Ma bisogna confermarsi ogni volta, ogni giorno. La conferma arriva nel quotidiano, se ci sono le premesse che abbiamo detto. E qui le premesse per fare bene ci sono”.

A Reggio Emilia saranno oltre mille i sostenitori grigiorossi…

“Probabilmente il supporto di tutti questi tifosi ce lo meritiamo, lo dico riferendoci al nostro impegno. Chi ci segue vede che meritiamo questo affetto, questo seguito, e noi dobbiamo continuiamo a meritarci tutto ciò. È evidente che se ci sono tante persone che ci seguono un po’ di merito per l’impegno che ci mettiamo l’abbiamo”.

Questi i grigiorossi convocati per la partita Sassuolo-Cremonese, valida per la 25a giornata del campionato di Serie A, in programma lunedì 6 marzo 2023 (ore 18.30, Mapei Stadium). Oltre allo squalificato Ferrari mancherà Aiwu (indolenzimento muscolare)

PORTIERI – Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45)

DIFENSORI – Bianchetti (15), Chiriches (21), Ghiglione (18), Lochoshvili (44), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5)

CENTROCAMPISTI – Acella (23), Benassi (26), Castagnetti (19), Galdames (27), Meité (28), Pickel (6)

ATTACCANTI – Buonaiuto (10), Ciofani (9), Dessers (90), Felix (20), Okereke (77), Tsadjout (74)

