Automobilisti esasperati a Cignone, frazione di Corte de’ Cortesi. Negli ultimi mesi le multe arrivano a pioggia: oltre alle 11 telecamere montate per il rilevamento delle infrazioni soltanto all’incrocio con via Garibaldi, da gennaio è stato posizionato un nuovo autovelox nel centro del paese. 50 kilometri orari: un limite su cui la Polizia Locale di Casalbuttano non transige ma che secondo alcuni sarebbe troppo basso, per questo tratto posto sul rettilineo che unisce il cremonese con il bresciano.

Le lamentele corrono sui social e non solo: tra i passanti interpellati c’è chi parla di accanimento in atto da diverso tempo. Si è deciso infatti di multare anche gli automobilisti che, pur essendosi fermati al semaforo rosso, abbiano le ruote del veicolo anche di pochi centimetri oltre la linea bianca di arresto. Una violazione sì contemplata dal codice della strada ma che raramente viene contestata, come invece accade qui, con tanto di decurtazione punti.

Secondo il sindaco, Luigi Rottoli, la velocità lungo questo tratto è una questione annosa a cui serviva porre rimedio: “L’amministrazione si è ripromessa di far rispettare il codice della strada non per un suo sfizio ma perché a Cignone c’è un problema”, dichiara a microfoni di Cremona1.

“Un problema- conclude – di velocità, un problema di invasione di una parte del semaforo che impedisce il passaggio di pullman e di mezzi di dimensioni grosse. Da anni l’amministrazione si batte per la realizzazione di una tangenziale, che al momento non è prevista. Non siamo qui a torturare i cittadini, ma facciamo rispettare il codice della strada per rendere vivibile il paese di Cignone”.

Giovanni Rossi

