Sono poco più di 5mila (5.193) le imprese femminili attive in provincia di Cremona al 31 dicembre 2022. E’ quanto emerge dal report “Le imprese femminili lariane e i loro addetti” elaborato e diffuso dalla Camera di Commercio di Como e Lecco.

Nel Cremonese, il numero di imprese rosa rappresenta un quinto del totale di quelle attive nel territorio (20,8%) e impiega 13.394 addetti, il 15% del totale (dati aggiornati al 30 settembre 2022, ndr). Numeri che posizionano la nostra provincia sopra la media regionale sia in termini aziendali (19,7%) che di lavoratori (14,4%).

Il confronto con le altre province lombarde pone Cremona al quartultimo posto come numero complessivo di imprese femminili e al quintultimo come percentuale sul totale. In termini di addetti, invece, solo Lodi (6.743) e Lecco (12.953) ne contano meno, mentre come percentuale quello cremonese è il quarto dato più alto.

A livello di trend, il 2022 si è rivelato un anno difficile per le imprese femminili della provincia di Cremona, calate del 2,6% dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno, a fronte di una diminuzione del 3,3% registrata dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre scorso. Solo Mantova (-7,8%), Pavia (-5,5%) e Sondrio (-4,2%) hanno avuto un decremento maggiore rispetto al 2016, mentre su base annua unicamente Sondrio ha fatto registrare un calo maggiore (-2,9%). La media regionale è del 4,1% e quella nazionale dell’1,2% sulla variazione dal 2016 e rispettivamente dello 0,4% e del -0,4% sulla variazione del 2022.

In controtendenza, invece, il numero degli addetti nelle imprese femminili che nel Cremonese sono in aumento: +10,4% dal 2016 e +4,6% nel 2022. Nel primo caso si tratta del quinto migliore aumento in Lombardia, nel secondo solo a Sondrio (+6,8%), Varese (+5,8%) e Bergamo (+4,7%) ci sono stati incrementi maggiori. La media regionale è rispettivamente del 9,4% e del 3,4%, quella nazionale del 10,7% e del 3%.

mt

© Riproduzione riservata