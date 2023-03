Proseguono le attività di informazione e formazione previste per il miglioramento della qualità dell’aria, non solo per i veicoli, ma anche per gli impianti termici. Il Comune e la Provincia di Cremona, con la collaborazione dei Gruppi installatori-manutentori impianti idraulici di Cremona e provincia, l’Ordine dei professionisti di Cremona e provincia e ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali) di Cremona organizzano due incontri informativi che si terranno lunedì 13 marzo, dalle 18:30 alle 20:15, e giovedì 16 marzo, dalle 18 alle 20 in Sala Zanoni (via del Vecchio Passeggio, 1 – Cremona). Gli incontri verranno trasmessi anche in streaming, il link per collegarsi sarà comunicato tramite email alle associazioni di categoria, agli ordini dei professionisti e sul sito del Comune di Cremona.

Un’occasione di aggiornamento riguardante le disposizioni regionali, gli aggiornamenti normativi, con particolare riferimento alla DGR n. 5360 del 11 ottobre 2021, in relazione alla nuova norma UNI 10389/2022 in materia di manutenzione, controllo, installazione, esercizio e ispezione degli impianti termici a gas e biomassa legnosa.

Interverranno l’Assessore alla Mobilità sostenibile e all’Ambiente Simona Pasquali, la dirigente del Settore Sviluppo Area vasta, Ambiente e Transizione ecologica del Comune di Cremona Marina Venturi, il Capo Servizio Acqua, Aria, Cave della Provincia Massimo Cremonini Bianchi, il responsabile dell’Ufficio impianti termici del Comune Lorenzo Magni e l’ispettore di impianti termici Damiano Ghisolfi.

