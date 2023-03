“Non è stata raggiunta la quadra per avere un assessore cremonese, ma vi garantisco che avrò sempre l’occhio attento nei confronti del vostro territorio.” Sono le prime parole che Attilio Fontana ha detto questa sera nell’intervista esclusiva a Cremona1 durante il Tg delle 19.

“In questi ultimi 5 anni, comunque – ha detto rispondendo alle sollecitazioni di Simone Bacchetta – sono state fatte più cose che nel precedente quinquennio; e poi, se riuscirò, voglio istituire un tavolo di confronto con le associazioni di categoria per avere sempre modo di confrontarci per trovare soluzioni e avere idee per il territorio cremonese. Questo, come soluzione temporanea per questo primo periodo della Giunta”.

Fontana ha quindi assicurato il suo impegno personale per tenere alta l’attenzione e ha anche detto di essersi battuto in prima persona per avere un assessore appartenente al territorio, augurandosi che “questa cabina di regia possa farvi sentire più partecipi. Nella scorsa legislatura anche Mantova non aveva rappresentanza e io ho comunque prestato particolare attenzione”.

Sulla possibilità che Cremona possa spuntare qualche altro incarico di vertice, ad esempio la presidenza di una commissione consigliare come auspicato dal neo eletto Marcello Ventura, “la politica è sempre imprevedibile, mi auguro che sia possibile”.

E alla domanda se ritenga di aver soddisfatto tutti i partiti della coalizione, risponde con una battuta: “Sarebbe un pessimo lavoro accontentare tutti”.

Primo impegno per la nostra provincia sarà quello di avviare finalmente il percorso sulla più tormentata delle infrastrutture: “Assicuro il mio impegno specifico per il territorio cremonese: quello che voglio portare a compimento con la massima urgenza è la Cremona-Mantova, stiamo andando avanti affrontando i problemi in maniera organica, è un discorso importante. E vi assicuro che sarà un nuovo tipo di autostrada, innovativo: stiamo lavorando in quella direzione”. Gb

