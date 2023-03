23 studenti delle ultime classi delle scuole superiori cittadine, 10 professionisti, un coordinatore, Andrea Mattioli di Fabbrica Digitale e licenziatario di TedX Cremona, un luogo ormai iconico per Cremona, il Cobox nel cuore del polo tecnologico. Anche la seconda edizione del Service “Fuori classe” ideato e realizzato dal Rotary Club Cremona Monteverdi è riuscito a coinvolgere, stupire e appassionare giovani giunti al momento della scelta più importante della vita. “Fuori classe” è stato proprio pensato con l’obiettivo di creare un momento di incontro tra studenti e professionisti per uno scambio paritetico di idee e opportunità sulle professioni del futuro.

L’organizzazione a cura del past president del Monteverdi Luciano Pozzi, di Paola Sparacino e Deborah Ghisolfi, consigliere del Club ha visto la partecipazione del Rotaract Cremona. Sponsor dell’evento C2 Group, Cobox, Fabbrica Digitale, Agile Marketing.

Il programma prevedeva, dopo la presentazione del progetto, degli studenti e dei professionisti, un “World café”, lavoro di gruppo con utilizzo di modalità Canvas, scambio critico costruttivo tra i diversi gruppi, con la rotazione degli studenti che hanno avuto così una prima occasione di conoscersi. Momenti di confronto e di descrizione degli scenari studiati dai vari gruppi di lavoro. Per il gran finale del sabato mattina, la presentazione dei progetti e quindi uno Speed Date con i professionisti: Luca Grasselli, ristoratore, Matteo Gosi, industriale, Fabio Antoldi, docente universitario, Giulia Fiori, medico di famiglia, Andrea Marchesi, DJ, Pablo Grisales, video creator, Federico Stefanato, data analist, Simone Gambaretti, artigiano edile, Michele Bellini, politico, Carlo Pagnoncelli, finanza evoluta.

A loro il compito di illustrare ai ragazzi le maggiori responsabilità che incontrano nella loro professione, rischi e richieste di mercato, passando per i momenti più difficili affrontati e per i cambiamenti messi in atto per adattarsi a clienti e mercato. “Mental Industry” ha realizzato un progetto unendo le professioni di video maker e imprenditore metalmeccanico; “quando la musica incontra la medicina” sfrutta la professionalità incrociate del medico con il dj; dall’incontro di politico con l’edilizia nasce “Reactive housing” e infine “P.A.B. Piatti Azioni Bio” incrociava agroristoratore e FinTech. Progetti ai quali i ragazzi hanno lavorato con passione e interesse, mostrando un entusiasmo palpabile e il desiderio di portare il proprio contributo. Entusiasmo che si è rinnovato anche nell’incontro con i professionisti e nelle domande poste loro per poter meglio far emergere i rispettivi punti di vista.

I criteri di valutazione erano coerenza, creatività (pensiero creativo ma veritiero), realismo che tenga conto del contesto attuale e coerenza rispetto alla richiesta, oltre alla capacità espositiva della presentazione con efficacia, rispetto dei tempi, chiarezza. La commissione riunita formata da Paola Sparacino, Luciano Pozzi, Deborah Ghisolfi del Rotary Monteverdi, Andrea Mattioli e, per l’Informagiovani, Sara Rota, ha premiato il gruppo di Samuel Gega (Torriani), Alice Aglio e Rebecca Zaniboni (Ghisleri), Filippo Lanata e Matteo Albertoni (Manin) e Glenda Biselli dell’Aselli per il progetto Reactive Housing che è partitp dal progetto concreto e sentito di trovare abitazioni per giovani universitari con prezzi abbordabili e ambienti accoglienti.

L’elenco completo dei partecipanti:

dal Torriani

Isra Boulif

Abou Elfetouh

Tiba Ovidio

Matthias Leiler

Cristopher Mecani

Samuel Gega

Simone Maglia

dal Ghisleri

Daniele Gabor

Luigi Puocci

Denis Shehu

Benedetta Parmigiani

Alice Aglio

Rebecca Zaniboni

dal Manin

Linda Rossetti

Giuseppe Fontanini

Riccardo Stecconi

Filippo Lanata

Matteo Albertoni

dall’Aselli

Samuele Morstabilini

Giulia Sarcone

Glenda Biselli

Jang Bingliang

Raffaella Pretari

