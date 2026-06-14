Cremonese, ora direttore sportivo e allenatore possono dar vita alla nuova rosa

Rinnovo della bandiera Bianchetti, prolungamento di un pezzo da novanta come Collocolo, definizione del ritiro a Ronzone, nuovo direttore sportivo Botturi e conferma dell’allenatore Giampaolo. La Cremonese è ormai ripartita, definendo anche le linee guida del suo nuovo progetto. Siamo a metà giugno e d’ora in avanti ci sarà da lavorare sull’allestimento della rosa, potendo comunque già contare su una buona base.

Particolare non di poco conto: quasi mezza Serie B deve ancora definire la figura del tecnico. Questo fa capire che la Cremo, dopo un doveroso periodo di riflessione a seguito della retrocessione, è ormai ripartito con slancio verso la nuova stagione agonistica, rispettando in pieno la tabella di marcia.

Ora che ci sono un ds e un mister, toccherà a loro lavorare in sintonia per allestire la squadra. Si riparte dagli elementi di proprietà, ma solo se motivati e pronti ad accettare il nuovo progetto. E chi vorrà partire? Nessun problema, ma l’indennizzo per la Cremo dovrà essere adeguato. Nessuno sconto e nessuna svendita. Poi ci sarà la delicata e importante scelta dei giovani, partendo da una certezza che si chiama Stuckler per l’attacco.

La prima fase importante è imminente ed è quella che va dal 15 al 17 giugno, con la possibilità per i club di esercitare il diritto di opzione sui giocatori in prestito. L’unico che dovrebbe lasciare la Cremo è Felix Afena-Gyan, che i turchi dell’Amed sono intenzionati a riscattare. Dovrebbero invece rientrare alla base Fulignati (che quasi sicuramente sarà il titolare nella prossima stagione), Zanimacchia, De Luca, Sernicola e Nasti, oltre a Moretti e Cabianca. Non tutti sono destinati a rimanere a Cremona, le valutazioni toccheranno come detto alla coppia Botturi-Giampaolo.

Riguardo i giocatori sotto contratto, sarà difficile trattenere chi ha mercato in Serie A o all’estero, come Luperto, Thorsby, Bonazzoli e Sanabria ad esempio. Discorso a parte per Baschirotto, per il quale da infortunato potrebbe essere difficile trovare un club pronto a rilevarlo.

La base solida dalla quale ripartire al momento sembra quella composta da Bianchetti, Folino, Barbieri, Vandeputte e Collocolo. Anche due elementi come Pezzella e Grassi potrebbero accettare di rimanere in Serie B. Poi inizierà il calciomercato, che servirà a puntellare la rosa dove ci sarà più bisogno di rinforzi.

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