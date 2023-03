Raccolta differenziata, TARIP e buone pratiche. Questi gli argomenti al centro dell’incontro via web tra Comune e amministratori di condominio per affrontare alcuni temi che riguardano il conferimento dei rifiuti di provenienza condominiale. Erano presenti, in rappresentanza del

Comune, l’assessore con delega alla Gestione Integrata Rifiuti Urbani Maurizio Manzi, Marina Venturi, dirigente del Settore Area Vasta,

Ambiente e Transizione Ecologica, Paolo Viani e Mario Vescovi, rispettivamente dirigenti del Settore Economico Finanziario/Entrate e Settore

Economico Finanziario Fiscalità Locale, e Sonia Bernardi, Ufficiale della Polizia Giudiziaria, Ambientale, Tributaria, Edilizia della Polizia Locale.

Hanno partecipato anche alcuni rappresentanti di Linea Gestioni, Società del Gruppo A2A incaricata del servizio integrato di gestione dei rifiuti. Presenti anche Mauro Bosio, presidente della sezione cremonese ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari e

numerosi amministratori.

Durante l’incontro i presenti sono stati informati delle ultime novità riguardanti la gestione integrata dei rifiuti: dall’approvazione dei regolamenti per i servizi di nettezza urbana e per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, all’approvazione della Carta della Qualità del Servizio Integrato, fino all’introduzione a regime della TARIP (Tariffa Rifiuti Corrispettiva).

Largo spazio ha avuto l’illustrazione delle corrette modalità di raccolta differenziata e dei servizi aggiuntivi attivati dall’Amministrazione per rendere più “comodo e fruibile” il conferimento delle varie frazioni di rifiuti (ECOCAR, raccolta oli alimentari esausti, raccolta pannolini e pannoloni, raccolta scarti vegetali, raccolta lettiere).

A tale proposito il Comune ricorda che il materiale informativo sui vari aspetti citati è disponibile sul sito di Linea Gestioni e, in formato cartaceo, a SpazioComune.

La situazione dei condomini è piuttosto variegata, come è emerso durante la riunione. Molti sono quelli virtuosi, in cui prevale il senso di responsabilità e di interesse alla corretta gestione dei rifiuti da parte dei condomini. I locali dedicati alla raccolta sono ordinati e bene organizzati e le regole rispettate.

Prendendo spunto da queste realtà, i rappresentanti di Linea Gestioni hanno sottolineato alcune buone pratiche da adottare a livello condominiale.

Purtroppo esistono anche situazioni ben diverse in cui si rasentano condizioni critiche dal punto di vista del decoro e dell’igiene, per le quali l’assessore ha dichiarato piena disponibilità a mettere in campo nuove azioni di informazione e prevenzione e a individuare congiuntamente soluzioni volte al conferimento ottimale dei rifiuti.

Gli amministratori hanno fornito interessanti spunti di riflessione, attingendo alla loro esperienza quotidiana. Sono state raccolte una serie di proposte, alla cui base deve esserci un patto di collaborazione tra i tre attori principali di una corretta gestione: il Comune, il gestore del servizio e il cittadino/utente.

“La corretta differenziazione dei rifiuti e la loro puntuale esposizione su suolo pubblico sono due elementi fondamentali per migliorare l’efficienza di tutta la filiera della raccolta differenziata. Gli amministratori di condominio sono uno snodo importante di questa catena. Siamo al loro fianco per attuare nuove azioni di sensibilizzazione rivolte a chi, ancora oggi, dopo anni dall’attivazione del servizio di raccolta porta a porta, si ostina a conferire i rifiuti in modo non corretto, con impatto negativo sulla quantità e qualità complessiva della raccolta differenziata e in ultima analisi sul costo totale della gestione”, è il commento al riguardo dell’assessore Maurizio Manzi.

