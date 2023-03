Grande successo per l’open day dedicato alla salute dei reni, organizzato oggi a Spazio Comune. Un’équipe della Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Cremona – composta da tre medici nefrologi e nove infermieri a rotazione – ha accolto 120 persone, uomini e donne, dai giovani agli over 60.

Prima d’ora, quasi nessuno tra i partecipanti aveva effettuato visite o accertamenti per la salute renale. Ad ognuno è stata misurata la pressione arteriosa ed è stato effettuato un esame delle urine: il 20 per cento di questi proseguirà un percorso diagnostico per fare ulteriori accertamenti. Ogni persona ha ricevuto una consulenza personalizzata in base ai risultati ottenuti, accompagnata da consigli utili a mantenersi in salute.

“Tornare in piazza dopo tanti anni è stata una grande emozione”. Flavia Cornacchia, nefrologa presente alla giornata aperta, esprime a nome dell’équipe la soddisfazione per l’iniziativa appena conclusa. “Abbiamo incontrato tantissime persone, compresi alcuni ex pazienti della Nefrologia, dializzati e trapiantati, che sono passati a salutarci. È segno che la cura non si esaurisce con il percorso terapeutico, ma conserva un forte aspetto umano, che ha reso ancora più bella questa giornata di prevenzione”.

© Riproduzione riservata