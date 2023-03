L’arte contemporanea approda a Cremona dal 24 al 26 marzo, con la manifestazione artistico-culturale denominata Cremona Art Fair, che vuole copiare la già nota Lucca Art Fair con un nuovo progetto che troverà sede negli spazi di CremonaFiere. Nata dall’esigenza di creare un tessuto connettivo tra le molteplici esperienze artistiche del territorio, l’esposizione, promossa da Toe, si propone come vetrina per le progettualità lombarde e momento di confronto con le altre realtà italiane e internazionali.

“La nostra ambizione” dichiara il direttore Paolo Batoni “è quella di dar vita ad un nuovo evento che riunisca artisti, collezionisti, curatori e galleristi del nord Italia e non solo, con l’obiettivo di creare ponti con altre industrie culturali – dalla musica, al cinema – per costruire una fiera che rispetti l’identità e la scena culturale del territorio”.

Il format seguirà la consolidata esperienza della fiera lucchese e vedrà la partecipazione di circa 40 gallerie suddivise in due sezioni: la Main Section con la partecipazione di numerose gallerie consolidate nel panorama nazionale e internazionale, per offrire ai collezionisti un’accurata selezione di opere che spaziano tra arte moderna, post- bellica e contemporanea e Art Projects, sezione dedicata a progetti e gallerie emergenti, che presenteranno principalmente solo show e duo show, ponendo in dialogo artisti provenienti da diversi background.

Ad accompagnare questo nuovo appuntamento, ci saranno eventi collaterali e talks, pensati per offrire uno scambio di esperienze e conoscenza che attivi e sviluppi una rete professionale e amatoriale indispensabile per la crescita del sistema artistico contemporaneo.

I PROGETTI

Ecco i progetti che andranno ad affiancare le gallerie della Main Section e Art Projects per offrire al pubblico una sempre maggiore informazione sui temi emergenti e sulle tendenze attuali.

TALK – sarà Arianna Baldoni, critica d’arte, docente e giornalista, a curare gli appuntamenti di Talk, il ciclo di incontri con giornalisti, artisti, curatori, galleristi ed esperti di mercato, pensato per offrire uno scambio di esperienze e conoscenze che attivi e sviluppi una rete professionale e amatoriale indispensabile per la crescita del sistema artistico contemporaneo. Le conversazioni esamineranno le dinamiche del mercato e del sistema fieristico, la funzione degli archivi, le strategie della comunicazione e l’influenza dei social media, analizzando le modalità e motivazioni del cambiamento in atto nel sistema dell’arte.

20+ a call for DRAWINGS – 20+ a call for Drawings è un progetto interamente dedicato al disegno, pratica che negli ultimi anni ha visto un processo di ridefinizione dei propri confini. Curato da Camilla Remondina in collaborazione con la direzione artistica del Premio Combat, verranno selezionate le migliori opere su carta per dar vita ad un progetto espositivo che prenderà forma durante i giorni della fiera in una sorta di progressiva genesi arborescente, ponendo le opere in dialogo con le scelte della curatrice e l’ambiente.

VISITE GUIDATE

Si conferma anche per Cremona Art Fair l’appuntamento per le visite guidate nel percorso espositivo della fiera come occasione di scambio e avvicinamento al mondo del collezionismo, rivolte a un pubblico amatoriale e non. Il percorso sarà curato da Francesca Baboni.

