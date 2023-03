Approvato ieri in Consiglio Comunale il nuovo regolamento per l’utilizzo della pista di atletica in via Postumia. Come ha spiegato l’assessore allo Sport Luca Zanacchi, sarà redatta apposita convenzione per l’uso con la FIDAL e la gestione sarà affidata alla associazione sportiva Cremona Sportiva Atletica Arvedi asd con la possibilità di utilizzo da parte di liberi cittadini previo il pagamento della tariffa prevista dal tariffario per l’utilizzo degli impianti sportivi.

Una pista completamente rifatta (da ultimo il tracciamento delle linee di segnaletica orizzontale sulle corsie e sulle aree destinate alle diverse discipline), attraverso un intervento dal costo complessivo pari a 800mila euro, reso possibile grazie a un finanziamento del Comune e il contributo di Arvedi Commercio Prodotti Siderurgici S.p.A.

La pista rimessa a nuovo verrà inaugurata questa primavera. Il regolamento contiene la descrizione della struttura sportiva, composta da due aree distinte, l’impianto di atletica e un parco verde; vengono disciplinati gli accessi, con orari e giorni e i destinatari della struttura: tesserati Fidal, tesserati enti promozione sportiva, tesserati di federazioni riconosciute dal Coni, studenti e militari.

Per l’ingresso è sempre obbligatoria la prenotazione. Tra le modalità tecniche dell’utilizzo di piste e pedane si richiede l’utilizzo di scarpe con suole pulite e scarpe con chiodi di massimo 6 millimetri, mentre è severamente vietato scrivere sulla pista dei salti. Sul regolamento seguono poi una serie di indicazioni e accorgimenti sull’uso di tutti gli attrezzi. Gli ultimi due articoli regolano l’utilizzo del parco esterno, che non potrà essere usato per picnic, feste e assembramenti di gruppi di persone.

