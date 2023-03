Con la prima tappa del tour al Liceo “Sofonisba Anguissola” ha preso il via questa mattina l’edizione 2023 del Salone dello Studente Young, l’annuale appuntamento di informazione e orientamento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona e rivolto ai ragazzi in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado e alle loro famiglie.

Nel corso della mattinata, gli oltre 140 ragazzi delle sette classi quinte dell’Istituto hanno potuto visitare gli spazi espositivi allestiti dalle università lungo i corridoi della scuola e confrontarsi con i diversi referenti delle realtà presenti per avere informazioni, consultare e raccogliere materiale utile, chiarire dubbi e soddisfare qualche curiosità.

“Anche per l’edizione 2023 il Salone dello Studente Young torna, in tour, nelle scuole secondarie di secondo grado cittadine: la sua formula itinerante garantisce la possibilità di una forte personalizzazione di ogni appuntamento grazie ad una stretta collaborazione tra il Servizio Informagiovani e i docenti referenti per l’orientamento delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e delle Università. L’obiettivo è offrire ai ragazzi informazioni, approfondimenti e strumenti utili ad affrontare la scelta del percorso post-diploma o l’ingresso nel mondo del lavoro in modo consapevole ed efficace.

Il Salone dello Studente Young rientra tra le azioni di ‘Cremona Città Universitaria’, progetto che si pone l’obiettivo di rendere Cremona una città sempre più accogliente e a misura di studente grazie alla ricca offerta formativa messa in campo dalle sedi universitarie cittadine, che vedono già un aumento consistente di iscritti, e all’ulteriore sviluppo che si prefigura con la realizzazione della nuova sede del Politecnico nell’ex caserma Manfredini. A supporto di questa importante presenza di giovani sono stati attivati un nuovo portale e lo sportello Cr_U | Cremona Città Universitaria, aperto proprio presso l’Informagiovani del Comune di Cremona, porta di accesso a servizi ed opportunità dedicati agli studenti universitari”, dichiara l’assessora all’Istruzione Maura Ruggeri.

“La principale novità del Salone Young 2023 – prosegue Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani, Orientamento, Scuola, Università del Comune di Cremona – è l’organizzazione, in collegamento con la ormai tradizionale rassegna Job Weeks, di laboratori dedicati al mondo del lavoro, pensati per indagare la visione che i giovani hanno di questa tematica e aiutarli a colmare il gap tra loro e le aziende, offrendo strategie, strumenti e l’opportunità di confrontarsi con esperti in orientamento. Inoltre, per quanto riguarda l’orientamento formativo, i ragazzi verranno accompagnati ad una scelta consapevole anche attraverso l’organizzazione di laboratori specifici, su richiesta, dedicati al tema della scelta post-diploma”.

Il Salone dello Studente Young 2023 si svolgerà in tour nelle scuole secondarie di secondo grado cittadine: secondo un calendario concordato e con una formula personalizzata per ogni Istituto aderente. Gli studenti delle classi quinte potranno incontrare i referenti di università, accademie e altre realtà del mondo della formazione e del lavoro che saranno a loro disposizione con spazi informativi per illustrare le caratteristiche dei corsi di laurea proposti, i piani di studio, i servizi offerti e i possibili sbocchi professionali, per approfondimenti e momenti di confronto e, secondo la formula scelta, presentazioni in aule dedicate su prenotazione.

Di seguito, il calendario delle prossime tappe del Tour 2023:

• 30-31 marzo – Istituto di Istruzione Superiore “J.Torriani”

• 18 aprile – Liceo “D. Manin”

• mese di aprile (data in fase di definizione) – Istituto di Istruzione Superiore “A. Stradivari”

• mese di maggio (data in fase di definizione) – Istituto di Istruzione Superiore “A. Ghisleri”

Le tappe del Salone Young in tour sono riservate agli studenti delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado che lo ospita.

