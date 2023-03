Ci sarà anche Campagna Amica, con il mercato degli agricoltori che porterà i cibi e i fiori di stagione, domenica 19 marzo a pochi passi dalla Chiesa di Sant’Ambrogio a Cremona, nell’ambito della giornata di festa organizzata dal Comitato di Quartiere.

Dalle ore 8 fino alle 18, gli stand gialli degli agricoltori prenderanno posto intorno alla Chiesa di Sant’Ambrogio, per raccontare tutto il buono e il bello che nascono dall’agricoltura cremonese e lombarda. Ci saranno alcuni cibi tipici (come frutta e verdura di stagione, miele, salumi nostrani, confetture, vino) e tanti fiori, portati dai produttori del territorio. In omaggio al tema scelto dal Comitato di Quartiere – “Aspettando la Primavera” – gli agricoltori porteranno le primizie dell’orto (che arrivano in anticipo, data la bella stagione) e i fiori che annunciano la primavera, ma anche le pianticelle che attendono di trovare un posto negli orti e nei giardini.

Il programma della giornata è particolarmente ricco. Gli agricoltori prenderanno posto per primi, già dalle ore 8, con il mercato di Campagna Amica. Nel pomeriggio, si aprirà anche l’area riservata agli hobbisti e alle associazioni del Quartiere. Ci saranno giochi e attività rivolte ai bambini. E uno spazio informativo per il progetto CR-Evolution. Dalle ore 15.30 alle 16.30, guidati dai giovani dell’oratorio, sarà possibile visitare la Chiesa di Sant’Ambrogio, con l’annesso convento di Sant’Antonio. La giornata di festa, con la regia del Quartiere, vede in campo tante realtà e sinergie.

“Volentieri abbiamo accolto l’invito del Quartiere a prendere parte a questa domenica di festa, portando una significativa rappresentanza del Mercato di Campagna Amica – spiegano gli agricoltori di Coldiretti Cremona –. Siamo sempre felici e orgogliosi nell’aprirci alle realtà che danno valore al territorio, che si prendono cura della comunità, con una particolare attenzione ai più piccoli e agli anziani. E’ anche significativo, per noi, tornare a una presenza nei quartieri di Cremona, dopo la lunga interruzione legata al difficile periodo della pandemia. Anche questa domenica, che dà il benvenuto alla primavera, può rappresentare un nuovo inizio, con grande entusiasmo e nuovi progetti”.

© Riproduzione riservata