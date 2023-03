Nel giro di un paio di mesi dalla chiusura del punto vendita Coop di Soresina, chiuderà anche quello di Soncino. La data fissata è quella del 30 aprile, ultimo giorno in cui il supermercato rimarrà aperto. Una decisione di cui Amministrazione e sindacati hanno preso atto, ma non concordata. Le sigle sindacali, attraverso hanno espresso preoccupazione per l’azione di riorganizzazione attuata dall’azienda, non solo per le chiusure che stanno interessando il territorio cremonese.

Coop Lombardia, attraverso una nota, ha spiegato i motivi della decisione e ha ribadito l’impegno a garantire l’occupazione: “Dopo un’attenta analisi dell’andamento commerciale del punto vendita, il Consiglio di Amministrazione di Coop Lombardia ne ha deciso la chiusura. È stata una decisione necessaria ma ci teniamo a specificare che, nel pieno rispetto dei valori di solidarietà e mutualità che da sempre la Cooperativa esprime, tutti i posti di lavoro attuali saranno garantiti in altre strutture commerciali di Coop Lombardia”.

Rimangono, in ogni caso, alcuni nodi da sciogliere, a partire dalla sostenibilità di questi ricollocamenti. Il sindaco di Soncino Gabriele Gallina, nel riconoscere come questa chiusura rappresenti un problema per la comunità, ha invece assicurato che l’Amministrazione cercherà “di promuovere un nuovo subentro” per non perdere definitivamente il punto vendita, anche se gestito da un’altra azienda. A differenza di quanto accaduto in altre località, però, al momento non c’è alcun operatore pronto a subentrare a Coop.

