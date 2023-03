Il capitano della Cremonese Daniel Ciofani ha commentato il pareggio di Monza ai microfoni di Dazn: “Siamo orgogliosi di quello che il pubblico sta facendo per noi, come tutte le domeniche. Noi possiamo solo ringraziare, noi mettiamo tutto in campo, peccato perché oggi forse potevamo anche provare a vincerla e non ci siamo riusciti, ma continuiamo a lottare. C’è rammarico perché abbiamo preso gol su un rimpallo e perché le partite sono sempre meno”.

“Oggi sono 24 anni che è morto mio nonno e quel giorno stavo giocando a calcio – ricorda Ciofani – Io gioco ancora con la voglia di un bambino, ho l’esperienza e la maturità per giocare 90 minuti o 1 minuto, a me non interessa, cerco di fare ciò che so fare”.

Poi un augurio a tutti i papà: “Domani è la festa del papà e faccio gli auguri a tutti i papà, me compreso: avevo promesso un gol a mio figlio e dovevo fare l’esultanza del supereroe, ma mi si è tolta la scarpa. Faccio gli auguri a mio papà che so che è orgoglioso perché questo bambino di 38 anni gioca ancora in Serie A”.

