Anche il vescovo Antonio Napolioni e gli altri vescovi lombardi, in occasione della Conferenza episcopale lombarda svoltasi mercoledì 15 e giovedì 16 marzo al Centro di spiritualità del Santuario di Caravaggio, hanno deciso di aderire e invitare i fedeli delle proprie Diocesi a sottoscrivere l’appello per la pace proposto dall’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, in occasione della Quaresima, per dire con forza: “Noi vogliamo la pace”. A evidenziarlo è il sito della Diocesi di Cremona, che fa sapere come siano circa 15 mila le persone che hanno finora aderito all’appello.

Il documento può essere sottoscritto fino al 2 aprile (Domenica delle Palme), con queste tre modalità: cliccando su questo link e indicando nome, cognome e luogo di residenza; attraverso moduli cartacei (.docx – .pdf), da scaricare, stampare e inviare per posta all’indirizzo indicato, oppure via e-mail a comunicazione@diocesi.milano.it; attraverso il modulo cartaceo per la raccolta di adesioni “multiple” disponibile all’interno di comunità, gruppi o associazioni, da scansionare e inviare via mail a comunicazione@diocesi.milano.it.

Anche la Diocesi di Cremona invita pertanto a condividere, a sottoscrivere e a far sottoscrivere l’appello per la pace che, al termine della Quaresima, l’arcivescovo di Milano farà personalmente pervenire alle autorità italiane ed europee.

Una iniziativa per chiedere con forza la pace al di là del gesto simbolico, tramutandosi in un’assunzione di un impegno concreto.

