Alle 15:00 allo U-Power Stadium sarà Monza-Cremonese, partita da seguire e commentare con Diretta Grigiorossa su Cremona1. Una sfida che il match program grigiorosso presenta con un focus dedicato allo stato di forma delle due squadre. Partiamo dai padroni di casa. Dall’arrivo di Raffaele Palladino, il Monza ha raccolto 18 punti in gare casalinghe di questo campionato: sesto in classifica, dopo Roma (19), Milan (20), Inter (24), Juventus (25) e Napoli (27). Il Monza ha subito gol nelle ultime quattro sfide di Serie A; la squadra brianzola non ha mai incassato reti per cinque match consecutivi sotto la gestione di Raffaele Palladino.

Dopo l’1-1 contro il Verona, il Monza potrebbe pareggiare due match di fila per la seconda volta in Serie A, dopo le due “X” consecutive contro Fiorentina e Inter dello scorso gennaio. Il Monza ha guadagnato 16 dei 18 punti disponibili in partite delle ore 15.00 all’U-Power Stadium in Serie A, registrando quattro ‘clean sheet’ in questi sei match.

La Cremonese è soltanto una delle due squadre, con il Verona, a non avere ancora vinto in trasferta in questa stagione di Serie A: sei pareggi e sette sconfitte in 13 match fuori casa per i grigiorossi. La Cremonese subisce gol da 25 trasferte di Serie A; si tratta della serie aperta più lunga di partite esterne con reti al passivo tra le squadre che partecipano al torneo 2022/23 (a seguire il Bologna con 12). La Cremonese è la nona squadra nella storia della Serie A ad aver ottenuto al massimo un successo nelle prime 26 partite stagionali: tutte le otto precedenti sono retrocesse a fine campionato.

