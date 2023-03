Tracce di droga dentro il suo bar e droga già pronta per la vendita a casa, con tutto l’occorrente per pesarla e confezionarla in dosi al fine di venderla per ricavarne del denaro:è finito così nei guai un cremonese, arrestato in flagranza di reato nel pomeriggio di sabato, e messo agli arresti domiciliari in attesa di convalida, arrivata nella mattinata del 20 marzo, quando il giudice ha rinviato l’udienza a luglio.

I controlli da parte dei militari sono scattati in seguito ad alcune segnalazioni, relativamente ad un’attività sospetta in una zona della città, in particolare nei pressi di un bar, con un viavai di tossicodipendenti. Durante l’appostamento, i Carabinieri hanno fermato una persona vista entrare e uscire subito dopo, trovandogli addosso un involucro di cellophane contenente 0,6 grammi di cocaina. L’uomo è stato segnalato come assuntore, ma questo episodio ha indotto i militari a sospettare che effettivamente vi fosse qualcosa che non andava.

E’ seguito un controllo del bar, durante il quale sono emersi residui di cocaina sullos carico del bagno. Dal controllo del locale, sotto la cassa sono emersi anche dei sospetti ritagli di cellophane.

E’ scattata successivamente la perquisizione della casa del barista dove, all’interno di una scatola di scarpe celata in un mobile, sono state trovate 17 dosi di cocaina, per un totale di quasi 22 grammi di stupefacente, confezionate con lo stesso cellophane trovato in precedenza al bar, un bilancino elettronico di precisione e altri ritagli di plastica identici a quelli utilizzati per confezionare le dosi.

L’uomo era anche in possesso di una grossa somma di denaro che non è stata sequestrata perché non è stato dimostrato che fosse riferibile allo spaccio, mentre droga, bilancino e materiale per il confezionamento sono stati sequestrati e l’uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio.

