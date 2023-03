Con la primavera incominciano i mesi dell’anno più frequentati dai soci delle società canottieri di Cremona, che intendono aprire una piscina riscaldata in ogni centro sportivo già ad aprile: questo consentirebbe agli atleti iscritti alle Canottieri che attualmente si allenano nell’impianto natatorio comunale di tornare nelle società di origine, con notevole risparmio economico per le squadre. Spiega la situazione il Presidente di Assocanottieri Maurilio Segalini.

I costi dell’energia restano elevati, ecco perché al vaglio delle società rivierasche ci sono diversi progetti di efficientamento energetico. Qualche struttura era già dotata di pannelli fotovoltaici ma intende sostituirli con altri più moderni e performanti, come la Canottieri Leonida Bissolati che a breve li monterà sul tetto della palestra atleti. La Bissolati inoltre ha previsto l’installazione di una nuova centrale termica con cogeneratore, i lavori hanno preso avvio in questi giorni e il cantiere si concluderà in autunno. Il servizio di Federica Priori

