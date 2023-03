L’8 marzo 2002 si chiudeva ufficialmente l’era Luzzara, con il passaggio della società nelle mani di Graziano Triboldi e l’elezione a presidente di Luigi Gualco. Dopo quattro campionati di Serie C2, in sole due stagioni la Cremonese riuscì a tornare in Serie B con una doppia promozione culminata al termine del campionato di Serie C1 2004-2005.

Ma l’anno successivo era ancora Serie C1. Nell’estate del 2007 la società, in grave crisi finanziaria, venne acquistata dal Cavalier Giovanni Arvedi. Dopo anni di investimenti, nella stagione 2016-2017 i grigiorossi allenati da Attilio Tesser riuscirono a vincere il proprio girone e a tornare in Serie B dopo undici anni.

Una stagione passata agli annali con una clamorosa rimonta in classifica ai danni dell’Alessandria. Decisiva all’ultima giornata la vittoria allo Zini per 3-2 ai danni del Racing Roma, in una partita diventata leggenda per le emozioni che ha saputo regalare, con il gol decisivo di Scarsella arrivato a pochi minuti dalla fine.

Anche in Serie B la Cremonese targata Arvedi si presentò coltivando grandi ambizioni. L’arrivo di Fabio Pecchia sulla panchina grigiorossa si rivelò decisivo e la Cremonese nella stagione 2021-2022 grazie al successo all’ultima giornata ai danni del Como si piazzò al secondo posto in classifica ottenendo la promozione diretta nella massima serie del calcio italiano. Un ritorno, quello in Serie A, atteso ventisei anni.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata