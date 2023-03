Ha provato a barare all’esame per la patente di guida, in Motorizzazione, presentandosi con telefono e auricolare, ma è stato scoperto dagli esaminatori e il test è stato invalidato. I militari della Compagnia di Cremona sono intervenuti ieri verso le 12.45 in via Boschetto su richiesta di un funzionario della motorizzazione civile negli uffici dove era in corso una sessione degli esami teorici per il conseguimento della patente, perché tra gli esaminandi era presente una persona che aveva con sè attrezzatura elettronica vietata, utilizzata per superare il test con l’inganno.

Il candidato è stato sorpreso mentre in una mano stringeva un auricolare che stava mettendo nell’orecchio. In una tasca gli è stato anche trovato un telefono cellulare per potersi collegare con chi, all’esterno, gli avrebbe dato una mano a superare l’esame. Alla fine l’uomo, uno straniero di 45 anni, residente in provincia di Reggio Emilia, non ha concluso l’esame, ma è stato portato presso la caserma Santa Lucia ed è stato denunciato per avere tentato di truffare gli esaminatori all’accertamento teorico per il conseguimento della patente. Il telefono e l’auricolare sono stati sequestrati.

