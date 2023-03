Aula magna dell’IIS “L. Einaudi” gremita, in occasione del corso gratuito di quattro giorni sui problemi alcocorrelati e sul benessere nella comunità. L’esperienza si è aperta Lunerdì 20 Marzo con i saluti della preside Nicoletta Ferrari e con quelli di Paola Mosa (Direttore socio sanitario dell’ASST), Amelia Anghinoni, (Psicologa dirigente del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze dell’ATS Valpadana), Laura Rubagotti (Dirigente SSD del settore Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di rischio comportamentali del Dipartimento Igiene e Prevenzione dell’ATS Valpadana) e Roberto Poli (Responsabile del SERD locale). Il seminario, patrocinato da Comune e Provincia, è stato progettato dall’ACAT Cremona e Territorio ODV – Associazione dei Club Alcologici Territoriali e dei Club di Ecologia Famigliare -, che utilizza il metodo Hudolin. Referenti per l’istituto di via Bissolati sono stati i docenti Giuseppe Bonavita e Nicoletta Trovato, che dichiarano: “Abbiamo registrato un boom di iscrizioni: i sessanta posti disponibili sono andati esauriti.

Per la classe quinta A, con indirizzo Sanità ed Assistenza sociale, l’iniziativa costituisce una parte fondamentale del Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) e sarà argomento del colloquio della maturità”. I corsisti – operatori, amministratori, insegnanti, studenti, volontari, cittadini, ex alcolisti, sacerdoti – hanno compreso come affrontare al meglio la sofferenza e la fragilità derivanti dal consumo di alcol, fumo, droga, dal gioco d’azzardo, dalla violenza domestica e da svariate forme di disagio. Le attività, sia mattutine che pomeridiane, hanno alternato lezioni teoriche, testimonianze e lavori di gruppo. Al termine, sono stati rilasciati attestati di partecipazione. Tra gli argomenti trattati, gli stili di vita, i comportamenti potenzialmente pericolosi, l’attivazione del cambiamento, l’intelligenza emotiva, la cultura di genere, il conflitto costruttivo, la spiritualità antropologica e molto altro. Gli interventi sono stati curati da Emanuele Sorini, Donatella Consonni, Agostino Goisis e Roberto Cuni, membri del gruppo di coordinamento ACAT insieme a Danilo Asti, Osvaldo Barcella, Roberto Basso, Daniele Biffi, Giorgio Crisopulli, Vittorio Galvani, Marco Malaguti ed Alberto Samarini.

