Tratti in salvo 295 migranti al largo della costa jonica calabrese

Operazione della Guardia costiera, che ha soccorso un peschereccio con molti migranti a bordo, in area Sar italiana ed in particolare a circa 90 miglia dalla costa jonica calabrese. Nel corso dell’intervento, coordinato dalla Guardia Costiera di Reggio Calabria, sono stati tratti in salvo 295 migranti. Le persone soccorse sono state recuperate e trasportate in sicurezza su tre motovedette della Guardia costiera. vbo/gtr

