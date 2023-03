Cordoglio a Cremona per la prematura scomparsa di Marco Pezzoli, per tutti “Mec”, morto nel pomeriggio di giovedì alla Canottieri Baldesio per un malore sopraggiunto mentre giocava a bocce. “Tutti noi amici siamo attoniti, siamo stati colti di sorpresa da quello che è successo. Mec era una persona di rilievo, lascerà un grande vuoto”, ci racconta Eugenio Marchesi.

I funerali si svolgeranno da lunedì in avanti, mentre nel fine settimana sarà allestita la camera ardente. E’ stata infatti disposta l’autopsia, oltre all’espianto degli organi, che verranno donati per i trapianti. Domenica al PalaRadi la Juvi giocherà con il lutto al braccio e osserverà un minuto di silenzio.

