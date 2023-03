Dopo il vernissage allo stadio Zini trasmesso in diretta da Cremona1, dalle 20.15 hanno sfilato sul palco allestito dietro la Curva Sud a all’ambito della festa dei tifosi per i 120 anni di storia della Cremonese sono sfilati ancora i campioni grigiorossi.

In apertura della serata, condotta da Eleonora Busi, il ricordo per chi non c’è più ma che continua a vivere nei cuori grigiorossi. Premiate, dal presidente della Cremonese Paolo Rossi e dallo strorico consigliere Beppe Carletti, le famiglie Bonazzoli, Simoni, Ravani, Tassi, Favalli, Mondonico, Vialli e Astori.

Sul palco è poi saluto Antonio Cabrini: “Quando mi chiedono quale è il momento più bello della mia carriera ne cito due: quando ho vinto la Coppa del Mondo e quando ho vinto il trofeo Albertoni a Cremona. La Cremonese penso sia una famiglia che mi ha portato a diventare quello che sono diventato: sono cremonese e ho il cuore grigiorosso”.

Quindi la chiamata delle annate 1967/68, 70/71, 76/77, 80/81, 83/84, 88/89, 90/91, 92/93, 97/98, 2003/04, 04/05, 16/17 e 21/22. Le ovazioni dei tifosi che hanno omaggiato i campioni della storia grigiorossa con cori e applausi.

Gioacchino Prisciandaro scatenato ha continuato a chiamare i cori per sé e la sua squadra, mentre all’arrivo sul palco di Davide Ballardini con la rosa di questa stagione è partito un “Ballardini portaci in Europa” a riprova del desiderio dei tifosi grigiorossi di alzare la Coppa Italia.

La sfilata delle annate vincenti è stato il momento clou di una giornata iniziata nel pomeriggio con la unica, gli stand gastronomici e quello dei gadget per l’anniversario.

© Riproduzione riservata