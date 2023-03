Si è conclusa oggi la terza edizione di Formaggi e Sorrisi- Cheese&Friends Festival, una tre giorni esplosiva con oltre 40mila visitatori nel Centro Storico di Cremona, dove i formaggi e le eccellenze lattiero casearie made in Italy sono state protagonisti, affiancati da gustose composte, marmellate, mostarde e chutney.

“Siamo riusciti a creare un palinsesto molto attrattivo in termini di qualità e quantità. Formaggi da tutta Italia si sono trovati qui a Cremona riscontrando un ottimo successo presso il pubblico che ha apprezzato la varietà presente potendo così scoprire le prelibatezze del made in Italy – ha spiegato Stefano Pellicciardi –Tutti gli eventi su prenotazione presso il PalaCheese e non solo, sono andati sold out, alberghi e ristoranti hanno registrato ottimi afflussi durante il week end, e una buona soddisfazione da parte degli espositori per gli affari fatti durante l’evento”.

Pellicciardi ha quindi aggiunto: “Inoltre, tantissime proposte collaterali alla manifestazioni di tipo culturale che ha permesso a tutti di scoprire una città stupenda come Cremona. Formaggi e Sorrisi- Cheese&Friends Festival si conferma un evento consolidato nel palinsesto delle iniziative nazionali dedicate al mondo lattiero caseario che richiama a Cremona un vasto pubblico dai gourmet e amanti del prodotto ad esperti del settore per incontri e convegni tecnici ma anche famiglie alla scoperta di Cremona in un viaggio multisensoriale”.

Tra le esperienze apprezzate dal pubblico la cheese parade realizzata dall’artista Daniel Bund con i volti noti di Cremona da Stradivari a Ugo Tognazzi, ma anche Mina e Chiara Ferragni, ma anche opere d’arte realizzate dal maestro intagliatore Matteo Padoan, chef trevigiano campione mondiale d’intaglio che ha rappresentato lo skyline della città di Cremona su un maxi Provolone Valpadana DOP di 25 kg.

Tanti gli appuntamenti con gli chef da Philippe Leveilleè che ha preparato un gustoso risotto con capretto alla bresciana, a Stefano Fagioli che ha realizzato uno showcooking per far degustare al pubblico un risotto con fonduta di provolone valpadana DOP al profumo degli agrumi. Nella giornata di domenica, poi, Lectio Magistralis dello storico-illustratore Guido Damini dal titolo “La mucca e l’uomo 10.000 anni di alleanza”. Il premio l’Oscar dei Formaggi é stato consegnato allo chef Andrea Mainardi per essersi distinto in campo culinario per inventiva, estro e creatività.

