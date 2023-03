Il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna I naturalisti cremonesi si presentano, organizzato dal Museo di Storia Naturale, è in programma in Sala Puerari (via Ugolani Dati, 4) giovedì 30 marzo, alle 20,45, con L’avifauna del nostro territorio tra passato e presente. Relatori saranno Franco Lavezzi, Gianfranco Colombo e Sergio Mantovani.

In accordo con un gruppo di naturalisti cremonesi, che sin dalla sua costituzione ha individuato la propria “casa” negli spazi museali, il Museo, svolgendo anche un ruolo di divulgazione, propone questi incontri di approfondimento nel campo delle scienze naturali volti a diffondere i risultati di ricerche e studi compiuti sulla fauna e la flora autoctona.

Inoltre, se lo scopo principale dell’iniziativa è informare, il secondo è stimolare i cittadini ad essere sempre più consapevoli dell’importanza del nostro patrimonio ambientale, così che la sua tutela venga sentita come una necessità dalla quale non si può prescindere. Anche grazie a questo ciclo di proiezioni, il Museo ha perseguito il suo scopo di sensibilizzare la cittadinanza perché diventi sempre più consapevole nei confronti del patrimonio ambientale che la circonda, in modo che nelle persone nasca e cresca il bisogno di tutelare e valorizzare il proprio territorio, per garantirne la salvaguardia ed assicurare il benessere comune.

Nell’ambito dell’intensa attività del Museo di Storia naturale, venerdì 31 marzo alle 20,45 in Sala Puerari, si terrà l’ultima serata di approfondimento della mostra Terra Glacialis con la glaciologa Paola Rivaro dell’Università di Genova.

L’ingresso agli appuntamenti è libero e gratuito. Per informazioni si può scrivere un’email all’indirizzo museo.storianaturale@comune.cremona.it o telefonare allo 0372407768.

