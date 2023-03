Presentato oggi, martedì 28 marzo, il progetto “A lezione sul battello”, un’iniziativa rivolta alle scuole proposta dal Consorzio Navigare l’Adda con l’appoggio della scuola di Pizzighettone e dell’Amministrazione, ma anche di due partner come Credit Agricole Italia ed Edison.

Nella giornata di oggi è stato organizzato un viaggio con a bordo del battello alcuni insegnanti, oltre ai rappresentanti dei soggetti coinvolti: Carlo Pedrazzini (presidente del Consorzio Navigare l’Adda), Paolo Accorsi (responsabile commerciale Credit Agricole Italia), Marina Faggioni (ambiente e territorio Edison), Francesco Bergamaschi (presidente del Parco Adda Sud) l’assessore al Bilancio di Pizzighettone Anna Alquà.

La proposta didattica, proposta ad un prezzo calmierato di 10 euro per alunno senza limiti di partecipazione per permettere di “trasportare” la classe dall’aula al battello, è rivolta agli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e secondaria di primo grado. La durata della navigazione può arrivare fino a tre ore, disponibile sia al mattino che al pomeriggio, in modo da poter svolgere la lezione/laboratorio e poter osservare i tratti di fiume ricchi di fauna e caratteristici per il paesaggio naturale all’interno del Parco Regionale Adda Sud.

“La lezione sul battello – ha spiegato Pedrazzini – nasce da un’idea del Consorzio Navigare l’Adda che abbiamo messo a punto con il vicepreside di Pizzighettone Daniele Rescaglio. È un progetto che ha l’obiettivo da anni inseguito di portare alunni a fare una lezione sul fiume a bordo del battello che mettiamo a disposizione per circa tre ore”.

Faggioni ha quindi aggiunto: “Abbiamo partecipato con molto piacere a questa iniziativa che vede coinvolte le scuole in un’occasione più dinamica, innovativa e coinvolgente. Avranno così la possibilità di fare lezione sul campo, sul fiume Adda che è importantissimo per questo territorio, ma anche per noi che abbiamo due centrali idroelettriche anch’esse visibili dalle scuole. Oltre a far conoscere loro il proprio territorio, consente di avvicinarli al mondo dell’energia rinnovabile: questo per noi importante, crediamo nell’importanza dei giovani per proteggere e valorizzare l’ambiente”.

