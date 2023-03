Conti in ordine, servizi garantiti, tasse invariate: il centrosinistra difende il Bilancio di previsione approvato ieri nella lunga seduta del consiglio comunale di Cremona, in un momento tra l’altro non facile di crisi economico sociale.

Lapo Pasquetti, Sinistra per Cremona sottolinea che “nonostante la difficoltà e gli aumenti delle materie prime, è un bilancio che non ha visto incrementi sulle tasse ma ha mantenuto invariati i costi di tutti i servizi pubblici”. Grande spazio al “welfare e ai servizi sociali, attenzione alle famiglie e alle scuole e a tutti i servizi essenziali“- ha continuato Riccardo Merli di Cremona Attiva – Fare Nuova la città; “grande impegno sulle tematiche sociosanitarie e grandi investimenti per le fragilità” ha aggiunto Fabiola Barcellari Pd. Ma non solo, “perché questa amministrazione nel bilancio di previsione, ha commentato Cinzia Marenzi di Cremona Attiva – Fare Nuova la città, “ha stanziato più di 3 milioni di euro per lo sviluppo sostenibile e dell’ambiente, per la sua manutenzione straordinaria, per il mantenimento della biodiversità. Tanti in questi anni gli alberi piantati, è stata anche costituita la consulta del verde, sono stati fatti importanti interventi di riqualifica del verde urbano ma anche progetti innovativi per la tutela degli insetti impollinatori”.

Non da ultimo il capogruppo del Pd Roberto Poli: ”Questa amministrazione fa lo sprint finale rispetto a obiettivi che si è posta in questi anni, abbiamo una citta più viva, più attrattiva, c’è un turismo i cui numeri sono interessanti; ha fatto gol sulla città universitaria con 2300 studenti, la maggior parte proveniente da fuori sede, che portano ricchezza economica e culturale alla città, un bilancio con un elevatissimo livello di offerta dei servizi, che fa investimenti importantissimi sulla manutenzione degli immobili (il comparto Radaelli e il quartiere Po). Un bilancio che non mette mano nelle tasche dei cittadini perché non aumenta né tasse né tariffe”.

Silvia Galli

