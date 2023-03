Il Comune di Castelvetro ha approvato in Giunta il progetto esecutivo di ampliamento del Polo dell’Infanzia che riguarda Asilo Nido e Scuola Materna e che segue il precedente intervento completato nel 2016. Grazie ad un finanziamento PNRR di 1.100.000 euro (che copre il 100% della spesa prevista senza oneri per il bilancio comunale), potranno essere ottenuti il miglioramento e l’ampliamento della zona cucina e mensa, per eliminare l’attuale dislivello e superare la necessità del doppio turno ma anche la promozione di ambienti innovativi dal punto di vista didattico-educativo, con particolare attenzione all’inclusività e all’ampliamento dell’offerta formativa.

Le procedure di gara per l’affidamento dei lavori partiranno già nelle prossime settimane, mentre l’intervento sarà realizzato nel 2024, sfruttando il periodo estivo per non creare disagi all’attività scolastica.

